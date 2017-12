Cruzeiro contrata atacante Alessandro A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Alessandro, de 28 anos, por empréstimo do Porto, de Portugal. O jogador estava sendo pretendido pelo clube desde o final do ano passado e assinou contrato até o fim desta temporada. Ele já defendeu o time mineiro, em 2001, quando marcou sete gols em 13 jogos. Também jogou no Vasco, Santos e Fluminense.