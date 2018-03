Cruzeiro contrata atacante chileno O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante chileno Héctor Tapia, que estava no Lille, da França. O jogador, de 26 anos, foi contratado por empréstimo, sem ônus financeiro para o clube, que ficará responsável pelos salários do atleta. Ele deverá assinar contrato por um período de 14 meses e seus direitos econômicos foram fixados em dois milhões de euros. De acordo com dirigentes celestes, a contratação de Tapia foi avalizada pelo volante Maldonado, seu compatriota. Os dois jogadores chilenos iniciaram carreira no Colo Colo e fazem parte da seleção de seu país que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006.