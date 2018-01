Cruzeiro contrata atacante do Ceará O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a contratação, por empréstimo de um ano, do atacante Mota, que no ano passado disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Ceará. Mota é o terceiro reforço para a temporada de 2003 anunciado pelos dirigentes celestes oriundo da segunda divisão do Brasileirão. Antes, o Cruzeiro havia contratado o meia Sandro, que estava no Criciúma, e o goleiro Artur, que defendia o Paulista, de Jundiaí. O empréstimo do atacante, de 22 anos, custará R$ 50 mil ao Cruzeiro, que terá que desembolsar R$ 1 milhão caso queira adquirir 50% de seu vínculo contratual. Mota já teve passagens pelo futebol espanhol e estava há dois anos no Ceará. O técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu desconhecer o futebol do atacante, mas disse que recebeu de amigos boas indicações sobre o jogador. Vampeta - O Cruzeiro continua tentando levar o volante Vampeta para a Toca da Raposa. O assessor de imprensa do clube mineiro, Valdir Barbosa, disse hoje que a primeira proposta feita pelos dirigentes celestes ao empresário do jogador, Reinaldo Pitta, não foi aceita, mas que as negociações prosseguem amanhã.