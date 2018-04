Cruzeiro contrata lateral-direito Leandrinho, do CSA

O Cruzeiro informou, através do seu site oficial, que já vinha observando o jogador, que chamou "ainda mais a atenção" do clube durante a partida da Copa do Brasil. Leandrinho já passou por Bangu-RJ, Catanduvense, São José, Taubaté, Santacruzense e Marília, todos do interior de São Paulo. Estava no CSA desde o ano passado, quando jogou nove partidas da Série D.

Ao anunciar a contratação, o Cruzeiro afirma que Leandrinho tem 26 anos. Na sua ficha na CBF, aparece como já tendo completado 28 anos. O lateral assinou contrato de dois anos, renováveis por mais três. Ele já realizou exames médicos, mas se junta ao elenco apenas depois do fim da participação do CSA no Campeonato Alagoano. Como já entrou em campo pela Copa do Brasil, só poderá defender o Cruzeiro no Brasileirão e se o clube jogar a Copa sul-americana.

Com mais esta contratação, para compor elenco, o Cruzeiro chegou a 16 reforços só em 2013. Leandrinho deverá disputar com Mayke a posição de reserva de Ceará na lateral direita. Assim, o elenco celeste chega a 36 jogadores.