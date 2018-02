Cruzeiro contrata lateral do Guarani O Cruzeiro anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Patrick, que defendeu o Guarani no último Campeonato Brasileiro. O jogador, de 24 anos, assinou contrato de dois com o clube mineiro, com opção de renovação por mais um. No caso de uma futura negociação dos direitos econômicos de Patrick, sua procuradora, Nitiko Ogura, terá direito a receber US$ 400 mil. O montante restante da venda será dividido entre o Cruzeiro e o jogador, em partes iguais. Natural de Muriaé (MG), Patrick começou sua carreira no Atlético-MG, em 1997. Além do clube de Campinas, ele teve passagens também pelo Mirassol (SP), União São João de Araras (SP), Caxias do Sul (RS) e Anapolina (GO). O lateral é o quarto reforço do clube para a temporada do ano que vem. A diretoria do Cruzeiro já havia anunciado a contratação do meio-campista Fahel, do América-MG, além do volante Fábio Santos e do atacante Michel, que estavam no Nacional, da Ilha da Madeira, Portugal. Patrick será apresentado no dia 06 de janeiro, quando o Cruzeiro inicia sua pré-temporada. O jogador esteve ontem (21) à tarde na Toca da Raposa II para realizar exames médicos. O clube celeste também já começou a depurar o grupo para 2005. Logo após a goleada por 6 a 2 sofrida para o Flamengo, domingo passado, na última rodada do Campeonato Brasileiro, foi anunciada a dispensa de cinco jogadores: goleiro Doni, o zagueiro Bruno Quadros, o meia Joílson e os atacantes Fernando Diniz e Guilherme, cujos contratos terminam no final do ano. LEVIR - Os dirigentes aguardam a chegada do técnico Levir Culpi para definir novas dispensas ou contratações. A apresentação do treinador, marcada inicialmente para esta quarta-feira, foi transferida para a manhã de amanhã (23), na Toca da Raposa II. A chegada de Levir à capital mineira estava marcada para a noite desta quarta.