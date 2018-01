Cruzeiro contrata lateral do Santos O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Maurinho, campeão brasileiro no ano passado pelo Santos. O jogador foi apresentado à tarde na Toca da Raposa II. O clube mineiro adquiriu 50% dos direitos federativos do atleta, por R$ 1,1 milhão. A compra foi feita em parceria com a empresa Energil C. Os outros 50% do jogador pertencem aos jogadores Luizão, atualmente no Hertha Berlin, da Alemanha, e ao volante Vampeta, que pertence ao Flamengo, é pretendido pelo próprio Cruzeiro e disputou o último Brasileirão pelo Corinthians. A contratação de Maurinho foi avalizada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O contrato do jogador com o Santos terminou no dia 31 de dezembro e não houve acordo para renovação. Para a lateral-direita, o Cruzeiro já conta com Maicon - que atualmente está servindo à seleção olímpica - e Ruy, cuja posição original é no meio-de-campo. Maurinho tem 24 anos, 1,75 m e 66 kg. O jogador iniciou sua carreira no Fernandópolis-SP e teve passagens pelo Rio Preto, Ituano e Etti/Jundiaí, todas equipes do interior paulista.