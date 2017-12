Cruzeiro contrata meia do América-RJ Na esteira do sucesso do atacante Dudu, artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Alex Dias, do Goiás, com seis gols, o Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a contratação, por empréstimo, do meia Joílson. O jogador, de 24 anos, disputou o último Campeonato Carioca pelo América-RJ, tendo o novo titular do ataque celeste como companheiro. Joílson pertence à Tombense, da cidade de Tombos (MG). O Cruzeiro pagou R$ 100 mil pelo empréstimo do atleta, até 31 de dezembro deste ano. Pela negociação, 50% de seus direitos econômicos foram fixados em R$ 650 mil. O meia deve ser apresentado na tarde desta segunda-feira, na Toca da Raposa II.