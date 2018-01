Cruzeiro contrata Neném e Edmílson A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Neném, que estava no Palmeiras. O jogador, de 26 anos, já está inscrito no Campeonato Mineiro e vem para a Toca da Raposa, por empréstimo, até 31 de dezembro. O clube mineiro anunciou também a contratação por empréstimo do atacante Edmílson, também de 26 anos, que vinha atuando pelo Yokohama Marinos, do Japão. Os dois novos reforços foram solicitados pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que já trabalhou com eles quando dirigia o Palmeiras. Jogando pela equipe paulista, Edmílson foi campeão com Felipão da Copa Libertadores de 1999. O atacante é dono do próprio passe e o alugou ao Cruzeiro até 31 de dezembro deste ano, com possibilidade de renovação por mais dois anos. Os valores contratuais não foram revelados. Ele se apresentará na Toca da Raposa na próxima segunda-feira. Neném se apresentou no clube no início da noite desta quinta-feira. Segundo a assessoria do Cruzeiro, a negociação com o Palmeiras não envolveu valores financeiros. O clube mineiro não teve custos com o empréstimo e irá arcar apenas com o pagamento dos salários. Além do Palmeiras, o lateral, que começou no Americano de Campos/RJ, teve passagens também pelo União São João de Araras, Etti, de Jundiaí e Goiás.