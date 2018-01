Cruzeiro contrata o atacante Araújo Já pensando na temporada do ano que vem, o Cruzeiro anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação do atacante Araújo, que atualmente defende o Gamba Osaka do Japão. O jogador, que detém seus direitos econômicos, assinou um contrato de três anos com o clube mineiro e irá se apresentar em janeiro de 2006. As bases financeiras da negociação não foram divulgadas. O Cruzeiro adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta, que se destacou no cenário nacional jogando pelo Goiás. Recentemente, o clube mineiro vendeu o artilheiro Fred para o Lyon, da França.