Cruzeiro contrata o atacante Élber O atacante Élber, de 33 anos, acertou nesta terça-feira a sua transferência para o Cruzeiro. A diretoria do clube mineiro ainda não anunciou oficialmente o negócio, o que deverá ocorrer apenas nesta quarta. "São detalhes pequenos", justificou o diretor Eduardo Maluf. "Acreditamos que até amanhã esteja tudo efetivado." Élber havia assinado um contrato com uma TV alemã para comentar jogos da Copa do Mundo de 2006 e está renegociando o compromisso para poder se dedicar ao novo clube. Resolvendo esse problema, a expectativa é que ele assine contrato com o Cruzeiro, com duração de um ano e opção de renovação por mais uma temporada. Revelado pelo Londrina (PR), Élber está voltando ao futebol brasileiro depois de 14 anos na Europa, principalmente na Alemanha. Jogou também na Suíça, mas brilhou mesmo nos alemães Stuttgart e Bayern de Munique. Nas últimas duas temporadas, Élber atuou pelo Lyon, da França. E mais recentemente, voltou ao futebol alemão, para uma passagem frustrante pelo Borussia Mönchengladbach. "Depois de ver o Romário brilhar no Brasil e ser artilheiro, fico mais animado. Quero jogar ao menos mais três anos. Parar com 36 foi o que sempre pensei. Hoje, tenho certeza que posso ser muito útil a qualquer equipe", afirmou Élber, que disputou 15 partidas pela seleção brasileira e marcou 7 gols. Com isso, o Cruzeiro já soma 3 grandes reforços para o ataque. Antes de Élber, o clube mineiro anunciou Araújo (ex-Goiás) e Gil (ex-Corinthians) - ambos estavam no futebol japonês. Agora, os diretores buscam um volante, para substituir o chileno Maldonado, que vai para o Santos.