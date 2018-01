Cruzeiro contrata o ex-corintiano Gil O Cruzeiro anunciou, no início da tarde desta terça-feira, a contratação do atacante Gil, ex-Corinthians, que defendia o Verdy Tokyo, do Japão. A diretoria do clube mineiro acertou a compra, por US$ 600 mil, de 50% dos direitos federativos do atleta, que também estava na mira do Santos. De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, Gil assinou contrato pelos próximos três anos. O novo reforço celeste para a temporada de 2006 será apresentado no próximo sábado, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Felipe - Na última segunda-feira, o vice-presidente de Futebol do clube mineiro, Zezé Perrella, disse que o Cruzeiro possui um ?contrato verbal? com o meia Felipe, atualmente no futebol do Qatar. A idéia é contar com o jogador a partir de maio do próximo ano, quando encerra o seu contrato com o clube do exterior. ?Depois de maio, temos um mês de pré-temporada. O Cruzeiro tem prioridade total no Felipe?, garantiu.