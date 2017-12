Cruzeiro contrata o lateral Leandro Os dirigentes do Cruzeiro confirmaram nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Leandro, do Vitória-BA, para a disputa da Copa dos Campeões e do Campeonato Brasileiro. O jogador teve metade do passe adquirido pelos mineiros, com o pagamento de US$ 1 milhão e mais o empréstimo até dezembro do atacante Leonardo, que não está nos planos do técnico Marco Aurélio. Leandro será o substituto do argentino Sorín, vendido à Lazio. O reforço se apresenta ao clube mineiro depois da final do Supercampeonato Baiano, entre o Vitória e o Fluminense-BA, na quinta-feira à noite. A diretoria do Cruzeiro, que já trouxe o atacante Lucas, do Rennes, para a temporada do segundo semestre, também descartou em definitivo a transferência do meia mineiro Ricardinho para o futebol japonês. Em relação à transferência de Edílson, que está com a seleção brasileira, para o Kashiwa Reysol, do Japão, o Cruzeiro afirma estar de mãos atadas para impedir o negócio, já que o passe do atacante é do Flamengo.