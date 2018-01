Cruzeiro contrata o zagueiro Argel O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Argel, que estava no Racing Santander, da Espanha. O jogador de 30 anos, que iniciou sua carreira no Internacional e teve passagens pelo Santos e Palmeiras, assinou contrato até dezembro de 2006 e recebeu R$ 275 mil pelo acordo com o clube mineiro. Argel, que havia rescindido seu vínculo contratual com o clube espanhol no último sábado, foi o segundo zagueiro anunciado pelo Cruzeiro em um período de aproximadamente 24 horas, num momento em que crescem as especulações sobre a possível transferência, no meio do ano, de Edu Dracena para o futebol europeu. Na terça, o clube mineiro acertou com Moisés, que estava no Krilya Sovetov, da Rússia.