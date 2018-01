Cruzeiro contrata zagueiro Bruno Quadros Depois de renovar com Marcelo Batatais, a diretoria do Cruzeiro anunciou, na manhã desta quarta-feira, a contratação do zagueiro Bruno Quadros, de 26 anos, que defendeu o Guarani, de Campinas, no último Campeonato Brasileiro. A apresentação do jogador acontece à tarde, na Toca da Raposa II. O zagueiro, que é detentor de seus direitos econômicos e federativos, assinará contrato por um ano. Bruno Quadros iniciou sua carreira, em 1996, jogando como volante, no Flamengo. Porém, passou a atuar na zaga, defendendo o Botafogo, o Galatasaray, da Turquia, o Sport, de Recife, o São Caetano e, por último, o Guarani. Como detém seus direitos econômicos e federativos, o clube mineiro gastará apenas com o salário do jogador, que chega à Raposa para disputar uma vaga na zaga com Cris, Edu Dracena e Marcelo Batatais. A indicação para a contratação foi do técnico Vanderlei Luxemburgo que perdeu o zagueiro Thiago, negociado ao Gênova, da Itália.