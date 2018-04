Cruzeiro contrata zagueiro do América Enquanto aguardam a chegada de Edílson, cuja contratação, apesar de confirmada entre Cruzeiro e Flamengo, está se transformando em uma novela, os dirigentes do clube mineiro anunciaram nesta segunda-feira mais um reforço para a temporada: o zagueiro Thiago, de 22 anos, ex-América-MG. Thiago, que tinha passe livre desde 31 de dezembro, apresenta-se nesta terça-feira e segue para Araxá, onde o grupo comandado por Marco Aurélio realiza pré-temporada até a estréia na Copa Sul-Minas, ainda este mês. O zagueiro é o substituto de João Carlos, emprestado pela Hicks Muse, parceira de Cruzeiro e Corinthians, para um clube do futebol japonês. Ele se integra em Araxá aos outros contratados da equipe de Minas: o atacante Lúcio, ex-Portuguesa, o zagueiro Marcelo Batatais, ex-Mogi, e o goleiro Cléguer, que pertence ao Corinthians. No caso de Edílson, explicou a assessoria cruzeirense, o jogador só não se apresentou ainda - apesar de ter sido anunciado na quinta-feira passada - porque estaria resolvendo pendências com o Flamengo quanto aos salários atrasados que teria a receber. O clube mineiro assegura que não há volta no negócio, embora parte da imprensa tenha anunciado interesse do Palmeiras pelo jogador. O Cruzeiro acertou com o Flamengo o pagamento de R$ 700 mil pelo empréstimo de Edílson por um ano. O atleta, por sua vez, combinou salários 50% menores que os que tinha no clube carioca. Negócios - O atacante Fábio Júnior pode ser mais um reforço do Cruzeiro. O jogador, revelado ao Brasil no time de Belo Horizonte e cujo passe pertence a Roma, atuou pelo Palmeiras na última temporada, mas não renovou contrato com a equipe paulista. Seu retorno passou a interessar aos mineiros depois de frustradas as tentativas de contratar Fernandão, do Olympique, da França. O empréstimo do volante Mineiro, da Ponte Preta, também continua nos planos do Cruzeiro.