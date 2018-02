Cruzeiro corre risco de perder 6 pontos A Toca da Raposa foi sacudida no final da tarde de ontem com a informação de que o Cruzeiro está ameaçado de perder seis pontos e despencar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro por suposta escalação irregular do volante Maldonado na partida contra o Alético-MG, no último domingo. O jogador chileno teria atuado contra o rival sem as devidas condições legais em decorrência da remarcação de partidas do clube apitadas por Edílson Pereira de Carvalho. Expulso no jogo contra a Ponte Preta, no dia 11 de junho, Maldonado cumpriu suspensão automática na rodada seguinte. Julgado no último dia 11, ele foi condenado a suspensão de dois jogos e cumpriu o restante da pena no dia seguinte, contra o Botafogo, quando servia a seleção chilena. Porém, a partida contra o alvinegro carioca era uma repetição do confronto no primeiro turno do campeonato. Neste caso, a interpretação de juristas é que Maldonado deveria cumprir a suspensão contra o Atlético. ?O STJD soltou uma circular, que foi amplamente divulgada pela CBF, que tratava de todas essas dúvidas. O jogador não cumpre suspensão em jogo remarcado, a não ser que estivesse suspenso na primeira partida, que foi anulada?, disse o presidente do STJD, Luiz Zveiter, em entrevista ao jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte. Ele destacou, porém, que o tribunal só irá analisar a situação se receber uma denúncia. O superintendente jurídico do Cruzeiro, Ildeu da Cunha Pereira, disse que o clube confia que não errou ao escalar o volante. ?O que tem aí, na verdade, é fofoca. O tribunal não se manifestou ainda. Mas nós não temos medo de perder pontos porque entendemos que ele estava em situação regular?.