Cruzeiro critica gramado após empate com Atlético-PR

"Tivemos dificuldades para nos adaptarmos ao campo. Um campo muito difícil de jogar, complicado, muito irregular, muito ruim e a gente não está acostumado. Mas valeu pela luta de todos", afirmou Bruno Rodrigo, que destacou o poder de reação do Cruzeiro diante do Atlético-PR.

"Jogo complicadíssimo, o Atlético-PR é uma equipe forte jogando em casa. Sabíamos das dificuldades e, em bobeiras nossas, eles fizeram dois gols e nós corremos atrás, conseguimos empatar e tivemos algumas chances para sairmos com a vitória. Mas a equipe está de parabéns pela luta e pela batalha", disse.

O discurso foi parecido com o adotado pelo lateral-esquerdo Egídio, que lembrou as dificuldades enfrentadas pelo Cruzeiro em razão do gramado esburacado e irregular da Vila Olímpica. "Campo terrível, muito ruim mesmo, saímos atrás em dois gols, mas conseguimos melhorar no segundo tempo e foi bom o empate. Valeu a raça", declarou.

Com quatro pontos somados em duas rodadas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a entrar em campo no próximo sábado, às 16h20, quando vai enfrentar o Botafogo no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.