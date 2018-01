Cruzeiro cumpre tabela no Mineirão Em mais uma partida apenas para cumprir tabela, o Cruzeiro recebe o São Caetano e encerra sua participação no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16h, no Mineirão. Porém, se o time da casa não tem pretensões na competição, seu adversário ainda luta para escapar do rebaixamento para a Série B do Brasileirão no ano que vem. Por isso, durante a semana não faltaram especulações sobre um auxílio financeiro à equipe mineira por parte dos times que disputam a permanência na Série A, diretamente interessados na derrota do time paulista. No elenco celeste, a "mala preta" é vista com naturalidade. "Você já tem a obrigação de jogar bem e vencer o adversário. Um agrado a mais é normal", afirmou o zagueiro Edu Dracena. Com 60 pontos ganhos, em oitavo lugar na tabela de classificação, o Cruzeiro assegurou vaga na Copa Sul-Americana de 2006, mas não tem chances de se classificar para a Libertadores. Mais uma vez, o técnico Paulo César Gusmão cobra empenho dos atletas. "A característica do Cruzeiro, o objetivo sempre vai ser lutar pela vitória", disse o treinador, que, contra o São Caetano, poderá contar com todos os titulares. A única dúvida era entre o zagueiro Marcelo Batatais, que sentia dores musculares, e seu reserva imediato, Moisés.