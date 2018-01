Cruzeiro, de Alex, derrota o Atlético Comandado por Alex, o Cruzeiro deu neste sábado um largo passo para a conquista do Campeonato Mineiro, ao vencer o clássico contra o Atlético-MG, por 4 a 2, no Mineirão. Com o triunfo, o time de Vanderlei Luxemburgo manteve os 100% de aproveitamento na competição, com 18 pontos em seis jogos, e isolou-se ainda mais na liderança da tabela de classificação. O Atlético, que esteve em vantagem no marcador por duas vezes e necessitava da vitória para impedir a disparada do adversário, agora depende de tropeços do rival nas próximas rodadas para continuar na disputa do título. A equipe de Celso Roth continua na terceira colocação, com 10 pontos ganhos em cinco partidas. Entusiasmado com a atuação do meia paranaense Alex, em meio a um clima de comemoração no vestiário, o técnico cruzeirense fez questão de elogiá-lo. "O Alex faz a diferença dentro de um jogo. Ele participou dos quatro gols, gosto muito dele." Destaque também para o estreante Deivid, desinibido em campo e autor do terceiro gol. O Atlético iniciou a partida de forma agressiva e o zagueiro André Luiz, que fazia a sua estréia no clássico, fez, de cabeça, 1 a 0, aos quatro minutos da etapa inicial. Mas a resposta do Cruzeiro não demorou. Cinco minutos depois, o meia Alex percebeu o goleiro Velloso adiantado e chutou da intermediária, de perna direita, para empatar o jogo. Melhor em campo, o Cruzeiro teve chances de virar o placar, mas não concretizou em gols a superioridade durante os primeiros 45 minutos. No segundo tempo, os treinadores decidiram arriscar e promoveram alterações que tornaram as equipes mais ofensivas. Aos 21 minutos, após uma confusão na área cruzeirense, o armador Alexandre, que havia entrado no lugar de Lúcio Flávio, desempatou para o Atlético: 2 a 1. Mas Alex, novamente, aproveitou um rebote para empatar outra vez, aos 33 minutos. Logo depois, aos 37, o estreante Deivid deixou a sua marca, fazendo 3 a 2 para o Cruzeiro. A vitória foi consolidada quando faltavam dois minutos para o término do tempo regulamentar, quando o atacante Marcelo Ramos marcou o quarto gol da equipe azul. Ao final do jogo, o superintendente de Futebol e ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, aproveitou para responder às provocações do presidente do Conselho Deliberativo do Galo, Alexandre Kalil, que havia dito que os cruzeirenses iriam "tremer" diante do alvinegro mineiro. "Nós não trememos, mas as redes deles tremeram quatro vezes." Já no clima da disputa regional, o ex-corintiano Deivid também aproveitou para deixar seu recado. "Nós temos de mostrar é dentro do campo. Não temos de falar nada fora do campo." Renúncia - Antes da partida, dirigentes de Atlético e Cruzeiro defenderam a renúncia imediata do presidente da Federação Mineira de Futebol, Elmer Guilherme Ferreira, que, na sexta-feira, junto com outras 11 pessoas, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPE) em uma ação criminal por formação de quadrilha, apropriação indébita e falsificação de documentos. Os promotores solicitaram ainda a prisão preventiva de Elmer e outros dois funcionários da entidade. "A renúncia tem de ser imediata, dado a gravidade dos fatos. O Atlético já vinha defendendo isso, o relatório da CPI é um escândalo, é um absurdo. O Elmer tem todo o direito de se defender, mas temos o direito (de pedir) que ele abra a vaga e o espaço na Federação", disse o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético. O presidente do Cruzeiro, Alvimar Perrella, afirmou que seria "melhor para ele, para a Federação Mineira, para o futebol mineiro", que o dirigente da FMF "renunciasse e provasse sua inocência". De acordo com o assessor de imprensa da Federação, Flávio Júnior, a possibilidade de renúncia está descartada. Segundo ele, a entidade poderá divulgar uma nota oficial sobre o assunto. Flávio Júnior disse que "por orientação do Departamento Jurídico da Federação", nenhum dos representantes da FMF denunciados na ação criminal do Ministério Público compareceu neste sábado ao clássico. Ficha Técnica: Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Luisão, Batatais e Sandro (Wendell); Recife, Claudinei (Jussiê), Martinez e Alex; Deivid e Mota (Marcelo Ramos). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Atlético-MG: Velloso; Cicinho, Neguete, André Luiz e Michel; Hélcio, Cleisson, Paulinho (Juninho) e Lúcio Flávio (Alexandre); Kim (Alessandro) e Guilherme. Técnico: Celso Roth. Gols: André Luiz aos 4 e Alex 9 minutos do primeiro tempo. Alexandre aos 21, Alex aos 33 Deivid aos 37 e Marcelo Ramos aos 43 minutos do segundo tempo. Árbitro: Alício Pena Júnior (FIFA). Cartão amarelo: Hélcio, Mota, André Luiz, Juninho, Alex, Kim, Deivid, Cicinho. Público: 45.027 pagantes. Renda: R$ 414.902,00. Local: Mineirão.