Cruzeiro defende a liderança do Mineiro em Ipatinga O Cruzeiro defende neste sábado, no Vale do Aço, a liderança isolada do Campeonato Mineiro diante do Ipatinga, às 16 horas, no Estádio Ipatingão. O time da Toca da Raposa está na ponta da tabela com 13 pontos ganhos. O Ipatinga é o quarto, na zona de classificação às semifinais, com nove. No jogo que abre a sétima rodada do Estadual, o técnico cruzeirense, Paulo Autuori, confirmou as entradas de Thiago Heleno, na zaga, e Geovanni, no meio-campo. Thiago Heleno substituirá Gladstone - que recebeu o cartão vermelho nos acréscimos do clássico com o América-MG - e fará a sua estréia como titular da equipe celeste na temporada. Já Geovanni retorna ao time principal no lugar de Maicosuel. No treino desta sexta, Autuori deu ênfase às finalizações. ?Temos criado as oportunidades e algumas não temos concretizado, mas acho que esse tem que ser um trabalho de todo o ano?, justificou o treinador. A rodada terá outra partida neste sábado: o lanterna América-MG, que soma apenas quatro pontos em 18 disputados, recebe o Tupi, de Juiz de Fora, na oitava posição, com oito pontos.