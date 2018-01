Cruzeiro defende liderança amanhã A quinta rodada do Campeonato Mineiro tem início, neste sábado, com uma partida. O líder Cruzeiro vai a Nova Lima, onde enfrenta o Villa Nova, às 16h, no Estádio Castor Cifuentes. Já o Atlético-MG joga domingo, também às 16h, contra o Tupi, no Estádio Municipal, em Juiz de Fora. O técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou a escalação do time Celeste, no treino de hoje. Apesar da expectativa da estréia do atacante colombiano Aristizábal, Luxemburgo preferiu manter a mesma equipe que derrotou o Social, no meio da semana, por 3 a 0, com o ataque formado por Marcelo Ramos e Motta. O esquema 4-4-2 também será mantido pelo treinador. Aristizábal ficará no banco de reservas e poderá ser aproveitado no segundo tempo. Já o ex-corinthiano Deivid ainda não regularizou sua documentação e não foi relacionado. O Cruzeiro lidera a competição, com 12 pontos ganhos em quatro partidas. O Villa Nova espera derrotar o Cruzeiro e embolar a disputa pela liderança do Mineiro. Para isso, o técnico Gílson Kleina contará com o retorno do lateral-esquerdo Vítor, que estava com uma contratura no adutor da coxa direita. Por outro lado, o atacante Leonardo, expulso contra o Rio Branco, cumprirá suspensão. No seu lugar, devem jogar os atacantes Riva, que tem entrado no decorrer das partidas, ou Orlando, que iniciou o Campeonato como titular. Adriano é outra opção. O Villa é o quinto colocado, com seis pontos ganhos em duas vitórias e duas derrotas.