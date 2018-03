Cruzeiro defende liderança em Florianópolis O Cruzeiro quer aproveitar a presença de todos os titulares, na partida de amanhã, às 16 horas, contra o Figueirense, em Florianópolis, para se manter na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. A partida em Santa Catarina é a última antes de o goleiro Gomes e o zagueiro Luisão se juntarem à Seleção Brasileira Sub-23 para a disputa da Copa Ouro, torneio que será disputado de 12 a 29 de julho, no México e nos Estados Unidos. O técnico Vanderlei Luxemburgo poderá contar com força máxima já que terá a volta do atacante Aristizábal, que estava na França defendendo a seleção colombiana na Copa das Confederações. "Uma vitória fora de casa é fundamental para a gente chegar bem no segundo turno", avaliou o colombiano, que mesmo acusando um desgaste físico, demonstra muita vontade de voltar a vestir a camisa azul. "A gente vem com muita saudade. O Cruzeiro tem me dado muita alegria". O retrospecto do confronto é bastante favorável aos mineiros. Em seis confrontos, o time celeste venceu cinco e perdeu um, todos os jogos realizados na capital catarinense. A vitória do Figueirense (3 a 1) ocorreu justamente no Brasileiro do ano passado, quando o Cruzeiro já era dirigido por Luxemburgo. O Cruzeiro está em primeiro lugar, com 31 pontos, três a mais que o segundo colocado, o São Paulo.