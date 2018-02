Cruzeiro defende liderança isolada O Cruzeiro defende neste sábado, em Itabira, a liderança isolada do Campeonato Mineiro. Restando apenas três rodadas para o término da fase de classificação, o time do técnico Levir Culpi enfrenta o Valério, às 16 horas, no Estádio Israel Pinheiro. A equipe celeste lidera a competição com 19 pontos, dois à frente de Ipatinga e URT, que dividem a segunda colocação. O Valério está em oitavo lugar, com nove pontos ganhos, e não tem chances mais de se classificar para as semifinais. Com mais uma vitória, o Cruzeiro assegura vaga na próxima fase. "Nossa meta é única de conquistar os três pontos e continuar na ponta da tabela", enfatizou o treinador. A principal atração do time da capital será o atacante Fred, que na última partida, contra o Ipatinga, pela Copa do Brasil, deixou o campo sentindo fortes cãibras. O atleta, principal estrela cruzeirense no momento, se recuperou e foi confirmado. Ele deverá voltar a formar dupla de ataque com Jean. Levir, porém, não poderá contar com o volante Maldonado, e o meia Wágner, ambos suspensos. O armador Adriano, relacionado para a partida, pediu ao treinador para ficar de fora do jogo, alegando problemas pessoais. O jogador, no empate por 0 a 0 com a Caldense, pela última rodada do Estadual, deixou o gramado do Mineirão revoltado com as vaias dos torcedores celestes. Ele chamou de "babaca" e "otária" a torcida, o que lhe rendeu um multa imposta pela diretoria. Para o time da casa, o jogo marca a estréia do técnico Wladimir Viana, que substitui Wantuil Rodrigues, demitido na última rodada.