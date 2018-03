Cruzeiro define vaga com o Vitória Somente a vitória interessa ao Cruzeiro contra o Vitória, neste domingo, às 16 horas, em Natal, pela última rodada da primeira fase da Copa dos Campeões. Por isso, o técnico Marco Aurélio experimentou várias formações na equipe durante toda a semana para tentar chegar à escalação ideal do time que enfrentará os baianos. Porém, o time só deverá ser definido momentos antes da partida. A dúvida de Marco Aurélio está no esquema tático. O técnico não revelou ainda se usará três zagueiros, com o time jogando no 3-5-2, ou se utilizará três atacantes, dentro do esquema 4-3-3. A indefinição do treinador surgiu com o baixo rendimento do ataque, que ainda não marcou nos dois jogos que o time disputou. Assim, Marco Aurélio poderá promover a entrada do atacante Lúcio no lugar do garoto Jussiê. Os dois únicos gols marcados pelo Cruzeiro na competição foram do meia Ricardinho. No entanto, o treinador não descarta a possibilidade de manter os três zagueiros, esquema que vem utilizando desde o início do torneio. No fim do treino coletivo de sexta-feira, o zagueiro Luizão sentiu fisgada na coxa direita e passou a ser mais dúvida para Marco Aurélio. Caso não jogue, Joãozinho será o substituto, forçando o treinador a deixar a equipe mais ofensiva, já que o Cruzeiro inscreveu apenas três zagueiros na Copa dos Campeões.