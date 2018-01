Cruzeiro deixa euforia para a torcida A maior preocupação dos dirigentes e da Comissão Técnica do Cruzeiro é evitar que o coro de "é campeão", que tomou conta do Mineirão nos minutos finais da vitória de 2 a 0 sobre o Flamengo, na última quarta-feira, contamine o ambiente na Toca da Raposa II. "Essa é a nossa maior preocupação", admitiu hoje o vice-presidente de Futebol do clube, Zezé Perrella. "Essa euforia nós deixamos para a torcida". Segundo ele, a idéia da diretoria é estabelecer nesta reta final da competição "uma blindagem" em torno dos atletas, o que pode ser entendido como manter restrita a presença de torcedores, conselheiros, empresários, entre outros, no centro de treinamento do clube, além de insistir para que o discurso do grupo se paute pela cautela, evitando interpretações polêmicas. O assunto foi tratado hoje durante uma reunião fechada na Toca, da qual participaram os principais dirigentes e o técnico Vanderlei Luxemburgo. Com a vitória na última rodada, o Cruzeiro lidera o Campeonato Brasileiro com 10 pontos à frente do Santos, segundo colocado. "Mas isso não nos ilude. Isso equivale a três derrotas", garante Perrella. Confortável - Contudo, alguns atletas e até o sempre reticente treinador celeste já admitem que a posição do time é extremamente confortável. Ainda nos vestiários do estádio da Pampulha, logo após o último jogo, Luxemburgo disse que oito jogos separam a equipe mineira da conquista. "Para os adversários faltam 11 jogos, para nós faltam oito jogos", destacou o treinador, insistindo, porém, que a competição "matematicamente não terminou". "É essa coisa que eu tenho de passar para eles (jogadores) e trabalhar em cima desses oito jogos. Ganhando oito jogos, nós somos campeões, independente do resultado do adversário", disse Luxemburgo, salientando que não pretende mudar a "filosofia" adotada até o momento. Outro que sempre procura não se deixar levar pela euforia, o meia Alex reconhece que trata-se de uma "vantagem muito boa". No entanto, pondera: "Mas isso não define nada. Tem 33 pontos para disputar, e o melhor exemplo é o Santos que jogou com a gente com o mesmo numero de pontos e conquistou apenas um ponto em nove". "Catástrofe" - Difícil é encontrar tal serenidade entre os torcedores celestes, ansiosos pela taça do Brasileirão. O time mineiro é o único dos considerados grandes clubes do País que ainda não conquistou a competição nacional, desde a sua instituição, em 1971. Na fila de venda de ingressos para o clássico contra o Atlético-MG, no próximo domingo, a estudante Alexandra de Souza, de 28 anos, sentencia: "Já somos campeões". "Pela campanha, pelo trabalho que está sendo feito, só perderemos o título se houver uma catástrofe", emenda o vendedor ambulante João Luiz de Paula, 42 anos. "Esse ano a ?China azul? está em festa", completa. De fato, nas últimas sete rodadas, os torcedores cruzeirenses comemoraram vitórias pelas ruas de Belo Horizonte com fogos e buzinaço. "No próximo domingo vamos ampliar a vantagem", disse o ambulante, provocando os torcedores rivais. Aristizábal - Mas hoje a torcida celeste recebeu uma má notícia. O médico do Cruzeiro, Sérgio Freire, informou que o atacante Aristizábal está vetado e não poderá jogar o clássico contra o Galo, por causa de uma entorse no joelho direito que sofreu na partida contra o Flamengo. A lesão obrigou o colombiano a deixar o campo mais cedo.