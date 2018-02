Cruzeiro derrota Atlético-MG por 1 a 0 Com um gol de Fred, o Cruzeiro venceu o clássico com o Atlético-MG por 1 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Mineirão, no primeiro confronto válido pelas semifinais do Campeonato Mineiro. Assim, o time cruzeirense conseguiu acabar com a seqüência de 4 derrotas para o rival e pode até perder o segundo jogo. Como fez melhor campanha na primeira fase, o Cruzeiro tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Assim, o Atlético precisa vencer por 2 gols de diferença, no próximo domingo, para ir à final. Na outra semifinal do campeonato, o Ipatinga goleou a URT por 4 a 0, em Patos de Minas. O segundo confronto também acontece no próximo domingo. Precisando da vitória para reverter a vantagem do rival, o Atlético começou o clássico no ataque. E teve a primeira boa chance do jogo, aos 24 minutos, na falta cobrada por George Lucas que o goleiro Fábio espalmou e a bola ainda bateu no travessão antes de sair. A resposta do Cruzeiro veio aos 29 minutos. Lopes lançou para Fred, que se livrou do zagueiro e chutou colocado: a bola passou perto da trave do goleiro Diego. No segundo tempo, o Atlético voltou melhor e passou a pressionar o adversário. Aos 9 minutos, Rodrigo Fabri bateu boa falta na entrada da área, só que o goleiro Fábio evitou o gol. Mas, justamente quando o Atlético era melhor na partida, o Cruzeiro marcou seu gol. Aos 15 minutos, o volante Amaral fez falta em Lopes, na entrada da área. O atacante Fred cobrou colocado, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Diego. Foi o seu 18º gol no Campeonato Mineiro, o primeiro contra o tradicional rival cruzeirense.