Cruzeiro derrota Goiás por 3 a 1 O Cruzeiro fez neste domingo a sua melhor apresentação no Campeonato Brasileiro e venceu o Goiás por 3 a 1, no Mineirão, mantendo um aproveitamento de 100% em casa - antes, tinha vencido o Inter por 3 a 2 também em Belo Horizonte. Com a vitória deste domingo, o Cruzeiro chega aos 7 pontos ganhos no campeonato. Já o Goiás segue com 5. Cruzeiro e Goiás fizeram uma partida movimentada e cheia de oportunidades de gol. "Foi talvez o jogo mais interessante da temporada até agora", afirmou o técnico Levir Culpi, que ficou entusiasmado com a atuação de sua equipe na vitória por 3 a 1. "Foi uma vitória num momento importante, quando nós precisamos de afirmação no campeonato nacional. Os jogadores estão de parabéns. Gostei muito da atitude em campo." No primeiro tempo, o Cruzeiro encontrou dificuldade para superar a forte marcação goiana. Mas a precisão do lateral-direito Maurinho e o oportunismo do atacante Fred fizeram a diferença. No lance, Maurinho avançou pela lateral direita do campo e cruzou na cabeça de Fred, que, na linha da pequena área, fez 1 a 0, aos 18 minutos. Foi o terceiro gol do artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão. O lateral-esquerdo Athirson e o meio-campista Diego ampliaram para o time da casa na etapa final, aos 6 e aos 35 minutos, respectivamente. O Goiás ainda descontou com Rodrigo Tabata, mas já estava no final da partida, aos 41. "Nós cometemos um erro ao permitir os contra-ataques do Cruzeiro, jogada que o time deles mais queria", reclamou o goleiro Harlei. "Por característica, o Goiás é um time que sai muito para o jogo, agride muito o seu adversário, dentro e fora de casa. Temos de trabalhar mais isso para que a gente não fique tão vulnerável."