Cruzeiro derrota o Inter e é campeão do Brasileiro sub-20

Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, o Cruzeiro venceu o Internacional por 1 a 0 e, nesta terça-feira, sagrou-se campeão da segunda edição do Campeonato Brasileiro sub-20. Com o triunfo, os mineiros encerraram a caminhada ao título invictos. O gol só saiu no segundo tempo, aos 24 minutos, em uma cobrança de pênalti convertida por Joab, que acertou o canto esquerdo do goleiro Agenor. E a terça-feira não foi nada boa para os gaúchos, pois, na preliminar da final da competição, o Grêmio perdeu para o Paraná na disputa pelo terceiro lugar. Após um empate por 2 a 2 no tempo normal, os paranaenses venceram na disputa por pênaltis por 5 a 4.