Cruzeiro derrota o Inter por 3 a 2 O Cruzeiro venceu o Internacional, por 3 a 2, neste domingo, no Mineirão, e voltou à liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, em 15 partidas. O Internacional caiu para a quinta posição, permanecendo com 26 pontos. Deivid (2) e Alex marcaram para o time mineiro. Daniel Carvalho e Flávio descontaram para o Inter. Na próxima rodada os mineiros enfrentam o Figueirense, em Florianópilis. Já o time gaúcho pega o Juventude, em Caxias do Sul. Cruzeiro e Internacional começaram a partida em alta velocidade. Aproveitando os lançamentos de Alex para Maurinho, os mineiros tentavam chegar ao gol colorado, através de cruzamentos pela direita, para as conclusões de Mota e Deivid. O Inter, muito acuado, defendia-se como podia e buscava sair com perigo nos contra-ataques puxados por Cleiton Xavier e Daniel Carvalho. Mais presente no campo de ataque, mostrando vontade de definir a partida ainda na primeira etapa, o Cruzeiro teve boa oportunidade de abrir o placar aos 23 minutos. Depois de cruzamento na área, o zagueiro Edu Dracena subiu mais que a defesa adversária e cabeceou no travessão, assustando Clemer que estava batido. Apesar da chance perdida, a pressão mineira continuou. Aos 27 minutos, depois de receber a bola sem marcação, o atacante Deivid chutou da intermediária e acertou o ângulo esquerdo de Clemer, fazendo 1 a 0 para Cruzeiro. Foi o 11º gol de Deivid no Brasileiro. Após sofrer o gol, o técnico Muricy Ramalho pediu a seus jogadores que saíssem do campo de defesa e adiantassem a marcação. Mesmo à frente no marcador e com mais espaços no ataque, os mineiros continuaram pressionando, em busca do segundo gol, que saiu ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, o meio-campo Alex invadiu a área e chutou prensado. Na sobra, Deivid marcou outra vez. O atacante pegou de primeira e fez 2 a 0 para o Cruzeiro. Com o segundo gol no jogo e o 12º no Brasileiro, Deivid atingiu a artilharia isolada da competição. ?Tive a felicidade de marcar duas vezes. Mas ainda tem o segundo tempo. Espero que essa vantagem seja mantida", disse Deivid no intervalo da partida. Na volta para o segundo tempo, Muricy Ramalho colocou o jovem Diego no lugar de Cleiton Xavier. A substituição deixou o Inter mais ofensivo, procurando tocar a bola no ataque e equilibrar a partida. Logo aos 9 minutos, a dupla de ataque gaúcha funcionou. Daniel Carvalho tabelou com Nilmar e recebeu dentro da área. Na saída do goleiro Gomes, o atacante chutou forte e diminuiu para o Internacional. Quando parecia que o Inter havia equilibrado as ações e estava mais perto do gol de empate, o castigo veio de uma cobrança de falta. O meio-campo Alex foi derrubado na entrada da área por Wilson. Aos 28 minutos, o mesmo Alex com extrema precisão, colocou a bola no ângulo de Clemer e fez 3 a 1 para o Cruzeiro. Foi o oitavo gol de Alex no Brasileiro. Mesmo sofrendo o terceiro gol, o Inter não se entregou na partida e diminuiu a diferença novamente. Diego entrou driblando na área e foi derrubado por Maldonado. O árbitro Edílson Soares da Silva marcou pênalti e expulsou o volante cruzeirense. Aos 43 minutos, Flávio cobrou e fez o segundo colorado que, mesmo com um jogador a mais no final da partida, não conseguiu chegar ao empate. ?Faltou um pouco mais de coragem a todos nós hoje aqui diante do Cruzeiro", explicou o experiente zagueiro André Cruz. Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Luisão, Edu Dracena e Leandro, Wendell (Cris), Maldonado, Augusto Recife e Alex (Zinho); Mota (Márcio) e Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Internacional: Clemer; Gavilán, André Cruz, Wilson e Edu Silva; Sangaletti, Claiton e Flávio; Cleiton Xavier (Diego), Daniel Carvalho e Nilmar. Técnico: Muricy Ramalho. Gols: Deivid aos 27 e aos 40 minutos do primeiro tempo. Daniel Carvalho aos 9, Alex aos 29 e Flávio aos 43 minutos do segundo tempo. Árbitro: Edílson Soares da Silva (RJ). Cartão amarelo: Leandro, Edu Dracena, Maldonado, Wendell, Sangaletti, Gavilán e Wilson. Cartão vermelho: Maldonado. Renda: R$ 221.246,00. Público: 24.409 pagantes. Local: Estádio do Mineirão.