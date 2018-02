Cruzeiro derrota o Villa Nova e mantém invencibilidade no Mineiro

O Cruzeiro segue invicto na atual temporada. Em duelo disputado neste sábado no Mineirão, válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, a equipe contou com um belo gol de Rafinha para superar o Villa Nova por 1 a 0.

Foi o sexto triunfo em sete partidas do time na competição. Chegou, assim, aos 19 pontos e abriu seis de vantagem para o América, segundo colocado que recebe o Atlético no domingo. Já o Villa Nova permaneceu com nove, em quinto.

Com Arrascaeta, Mancuello e Rafinha formando um trio de armadores, além de Fred centralizado na frente, o Cruzeiro pressionou desde o início e chegou a abrir o placar aos seis minutos, quando Arrascaeta tocou de letra para o gol. Mas o uruguaio estava impedido - atrás de um marcador, mas à frente do goleiro - e a arbitragem anulou corretamente.

Acuado, porém, o Villa Nova seguia dominado. Pouco trocava passes e via o Cruzeiro dominar o meio-campo com facilidade. E, aos 25, o gol quase saiu: Edílson cobrou falta e Manoel cabeceou firme, no travessão.

Parecia questão de tempo. E o Cruzeiro realmente abriu o placar quatro minutos depois. E foi com um golaço: Rafinha passou e Fred tocou de primeira para Henrique. O volante, então, devolveu para o meio e o próprio Rafinha apareceu para completar a boa troca de passes. Foi o quinto gol do meia, artilheiro isolado da competição.

O ritmo do jogo seguiu controlado após o gol. Fred teve chance para ampliar aos 34, mas desperdiçou cabeceio dentro da área. Somente no início do segundo tempo o Villa Nova foi assustar pela primeira vez: o atacante Dudu chutou no ângulo e Fábio fez grande defesa.

Aos poucos, contudo, o Cruzeiro reassumiu o domínio da partida. Seguiu desperdiçando oportunidades enquanto o time visitante recuava novamente e não oferecia perigo. Assim, mesmo sem ampliar, o time de Mano Menezes segurou a vitória com certa tranquilidade e empolgou ainda mais seu torcedor neste início de ano.

Novamente no Mineirão, o Cruzeiro voltará a jogar no próximo sábado, diante do Boa. Neste sábado, o time de Varginha venceu o Uberlândia por 1 a 0, em casa. No outro jogo do dia, o Tombense fez 3 a 1 no Democrata de Governador Valadares.