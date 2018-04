Cruzeiro derrota Palmeiras por 3 a 1 Nas duas ocasiões em que tentou comemorar os 90 de fundação em campo, o Palmeiras se deu mal e só os visitantes fizeram a festa. Depois de perder o clássico para o Corinthians por 1 a 0, dia 29, a equipe voltou a ser derrotada nesta terça-feira: 3 a 1 para o Cruzeiro, de virada, no Palestra Itália. O time de Estevam Soares, que precisava vencer para seguir perto dos líderes, permanece em 4º lugar, com 48 pontos, e pode cair até três posições na rodada deste meio de semana. Os paulistas, que usaram uniforme comemorativo, dominaram o primeiro tempo, mas falharam demais nas conclusões. Baiano foi o que melhor finalizou, nas cobranças de falta: aos 5 minutos, a bola passou com perigo, e aos 12, obrigou Artur a boa defesa. O Palmeiras insistiu pelas laterais. Logo aos 6 minutos, Thiago Gentil fez jogada individual pela direita, mas demorou para concluir. A melhor oportunidade para abrir o placar foi de Osmar. Elson cruzou da direita, e o atacante, de frente para o gol, cabeceou por cima. No último minuto, Baiano lançou na área, Thiago Gentil pegou de primeira, mas bateu em cima de Artur. A má atuação custou a vaga do atacante, substituído por Renaldo. O segundo tempo começou favorável ao time da casa. Elson fez excelente lançamento para Osmar, dentro da área. O atacante matou no peito e, com habilidade, sem deixar a bola cair, tocou para o gol, fora do alcance de Artur: Palmeiras 1 a 0. Até que Marco Aurélio, num raro momento de ousadia, colocou o atacante Márcio, no lugar do zagueiro Irineu, e o veloz Sandro na vaga do inoperante Fernando Diniz. Os mineiros passaram a apostar nos contra-ataques e se deram bem, já que as alterações surtiram efeito quase instantâneo. Fred se livrou de Marcinho e tocou para Sandro, que tocou na saída de Sérgio e decretou o empate cruzeirense. A virada no placar não demorou. Dois minutos depois, Márcio recebeu lançamento pelo meio, contou com a falha de Lúcio e saiu frente a frente com Sérgio. Marcinho tentou, mas não conseguiu evitar a finalização precisa do atacante. Estevam Soares fez o que pôde para aumentar o poder de fogo da equipe, ao promover as entradas de Pedrinho e Zé Eduardo. Mas as mudanças só deixaram mais evidentes as deficiências do setor ofensivo, pois com exceção do gol de Osmar, o Palmeiras não ameaçou o goleiro Artur no segundo tempo. Para piorar, em novo contragolpe, o Cruzeiro definiu o marcador. A sete minutos do fim, Sandro recebeu no meio-campo, arrancou com velocidade e só rolou para Márcio, que não teve trabalho para marcar o terceiro.