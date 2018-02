Cruzeiro derrota Paysandu por 1 a 0 O Cruzeiro precisou de apenas 50 segundos para vencer o Paysandu, por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado logo no começo, por Martinez. A vitória, a primeira sem o meia Alex, que se transferiu para o futebol turco, deixou o time mineiro na 5ª colocação do Brasileiro, com 17 pontos. Já o Paysandu, que mereceu resultado melhor na partida, com a derrota se manteve na última posição da tabela, com apenas três pontos ganhos em nove partidas. Apesar de ter vencido a partida, o Cruzeiro sentiu muito a ausência do meia Alex, principal articulador das jogadas do time nos últimos dois anos. Márcio, escalado para substituí-lo, não teve a mesma competência. Mesmo assim, o Cruzeiro conseguiu abriu o placar com menos de uma minuto de jogo. Logo aos 50 segundos, depois de cruzamento de Maurinho pela direita, o meia Martinez chutou de primeira para fazer 1 a 0. Após o gol, a torcida cruzeirense teve a impressão de que estaria nascendo mais uma vitória fácil no Mineirão. Mas o Paysandu, que precisava desesperadamente da vitória, não se abalou com o gol e partiu para o ataque, em busca do empate. Logo aos 8 minutos, o Paysandu teve uma grande chance de empatar a partida. Alex Pinho roubou a bola na saída errada do Cruzeiro, passou pelo goleiro Artur e, na cara do gol vazio, acertou à trave, perdendo incrível oportunidade. A partir da bola na trave, o time do Paysandu sentiu que poderia chegar ao empate e passou a ser protagonista da partida, criando pelo menos duas chances reais para chegar ao empate. Se não fosse as intervenções do goleiro Artur, poderia ter saído do primeiro tempo com a vantagem no placar. Aos 16 minutos, Leonardo cruzou da esquerda. Joãozinho completou o cruzamento, na marca do pênalti, e Artur salvou milagrosamente. Depois, aos 18, Artur de novo salvou o Cruzeiro. Alemão recebeu na entrada da área e chutou cruzado. O goleiro espalmou para evitar o empate no primeiro tempo. No segundo tempo, a história do jogo não se modificou. O Cruzeiro estava desorganizado em campo, enquanto o Paysandu desperdiçava chances no ataque. Ao contrário da primeira etapa, quando sofreu o gol no início da partida, o Paysandu teve a chance do empate logo no começo do segundo tempo. Aos 3 minutos, o atacante Joãozinho recebeu na entrada da área, passou por Augusto Recife, que tinha entrado no lugar de Márcio para segurar o jogo, mas chutou em cima do goleiro Artur, que voltou a salvar o Cruzeiro. O Paysandu seguiu apertando o Cruzeiro em busca do empate. Aos 22 minutos, Joãozinho recebeu passe na entrada da área, mas chutou nas mãos do goleiro Artur, que fez outra boa defesa. Aos 33, novamente Joãozinho, que fazia sua despedida do time paraense, fez boa jogada individual, chutou para o gol, mas parou mais uma vez nas mãos do goleiro Artur, que se antecipou para fazer a defesa.