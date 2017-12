Cruzeiro derrota Vasco por 3 a 2 Após 80 jogos disputados pelo Cruzeiro, o volante Maldonado finalmente desencantou e marcou neste domingo os seus dois primeiros gols com a camisa cruzeirense. O jogador chileno foi o grande destaque da vitória do time mineiro, por 3 a 2, sobre o Vasco, no Mineirão, pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 53 pontos e afastou de vez a possibilidade de rebaixamento para a Série B da competição. Já o Vasco permanece com 49 pontos e ainda está matematicamente ameaçado de cair para a segunda divisão. Num primeiro tempo bastante movimentado, o Cruzeiro saiu na frente logo aos quatro minutos. O zagueiro Edu Dracena subiu mais que o defensor vascaíno e, de cabeça, acertou o canto esquerdo do gol de Cássio. A resposta da equipe carioca, no entanto, foi rápida e, aos 11 minutos, o lateral-direito Thiago Maciel chutou cruzado de fora da área, empatando a partida. O time do técnico Joel Santana passou a dominar as ações ofensivas e, dez minutos depois, quase virou o placar. O meio-campista Rodrigo Souto, na entrada da área, tocou por cima do goleiro Artur, mas o zagueiro Régis conseguiu evitar o segundo gol do Vasco quando a bola já ia entrando. Aos 31 minutos, o meia Martinez acertou a trave direita do gol de Cássio e, no rebote, Maldonado fez 2 a 1 para o Cruzeiro. Novamente em desvantagem, o Vasco passou a pressionar e o lateral Chiquinho quase faz um golaço, aos 33 minutos. Desta vez, Artur fez grande defesa. Na etapa final, o Cruzeiro voltou melhor e o time visitante já não tinha o mesmo ímpeto ofensivo. Aos 25 minutos, Maldonado cobrou falta da intermediária e acertou o ângulo esquerdo, surpreendendo o goleiro vascaíno. "Hoje era o meu dia, graças a Deus. Estou muito feliz pelos gols e mais ainda pelo resultado", comentou depois, aliviado, Maldonado. Já o também chileno Tápia não tinha tantos motivos para comemorar. Ele ganhou uma nova chance no time titular do Cruzeiro, com a suspensão de Fred, e chegou a marcar um gol legítimo, incorretamente anulado pelo árbitro Romildo Correia. Depois, aos 41 minutos, Tápia teve uma grande chance, mas, completamente livre, acertou a trave na saída de Cássio. O Vasco ainda descontou com o volante Coutinho, num chute forte da entrada da área. A bola entrou no ângulo direito, sem chances para o goleiro Artur.