Cruzeiro derrota Vila Nova por 2 a 0 Com poucas dificuldades o Cruzeiro venceu o Vila Nova, de Goiás, por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Deivid, de pênalti, no primeiro tempo, e Thiago, na etapa final. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, em Goiânia. Os mineiros podem perder por até um gol de diferença para passar à próxima fase da competição. Os goianos impuseram uma forte marcação ao time do Cruzeiro que teve as melhores chances nas bolas paradas com o meia Alex. Aos 36 minutos, em uma arrancada de Maurinho pela direita, o lateral Claiton segurou a camisa do adversário dentro da área. O árbitro do Distrito Federal, Luciano Augusto Almeida, marcou pênalti. Deivid cobrou e fez 1 a 0 para o Cruzeiro. Na segunda etapa, o campeão mineiro continuou a dominar o jogo, sempre com maior domínio de bola. O Vila, bastante recuado, esperava os contra-ataques para chegar ao gol celeste. Em uma oportunidade chegou a assustar o goleiro Gomes, com um chute que acertou a trave dos mineiros. Mas, aos 30 minutos, depois de cobrança de escanteio de Alex, pela esquerda, o zagueiro Thiago apareceu livre na área, e fez 2 a 0 para os mineiros, fechando o placar da partida. Bastante irritado, o técnico do Vila, Ivair Cenci, ainda foi expulso pelo árbitro. Ficha Técnica: Cruzeiro: Gomes; Luisão, Edu Dracena (Márcio) e Thiago; Maurinho, Recife, Martinez (Sandro), Alex e Leandro; Aristizábal (Mota) e Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Vila Nova: Silva; Pedro Ayube, Higo, Nei e Claiton; Batata, Alex Lopes, Souza e Joel (Fábio Bahia); Mirandinha (Cleir) e Adriano (Jean Carlo). Técnico: Ivair Cenci. Gols: Deivid aos 36 minutos do primeiro tempo; Thiago aos 30minutos do segundo tempo. Árbitro: Luciano Augusto Almeida (DF). Cartão Amarelo: Edu Dracena, Maurinho, Nei, Batata, Alex Lopes e Joel. Renda: R$ 26.836,50. Público: 5.983 torcedores. Local: Mineirão.