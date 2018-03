Cruzeiro derrota Vitória no Barradão por 2 a 0

A festa da torcida baiana pela volta à Série A durou só até o primeiro minuto da partida em que o Cruzeiro venceu o Vitória por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Barradão, na abertura do Brasileiro. Veja também: Resultados e calendário Classificação O time mineiro carimbou as faixas do bicampeão baiano, entregues aos rubro-negros antes de a bola rolar. Foi um jogador negociado pelo Vitória ao Cruzeiro, o boliviano Marcelo Moreno, que abriu o placar logo no primeiro ataque mineiro. O Cruzeiro jamais havia vencido o Vitória no Barradão e contou com as boas defesas do goleiro Fábio e com o travessão para manter o placar favorável. Os gols surgiram no primeiro tempo, em falhas do goleiro Nei, do Vitória, e do meia Bida, que marcou contra. O primeiro gol saiu num chute de Ramires, que Nei defendeu para o meio da pequena área e Marcelo Moreno, sem marcação, completou. Nei voltou a errar, ao furar numa saída de bola, mas Bida salvou. O Vitória equilibrou o jogo e teve boas chances em falta cobrada por Ramon Menezes e dois chutes perigosos de Ricardinho e Bida que Fábio defendeu de mão trocada. O Cruzeiro esteve perto de ampliar quando Ramires recebeu livre e tocou para fora. Guilherme teve outra boa chance, mas desta vez Nei evitou. Ramires voltou a assustar Nei antes de o Vitória forçar outra vez, em um passe na medida de Ricardinho para Marquinhos, que bateu forte: Fábio defendeu. O campeão mineiro teve outra boa oportunidade em chute de fora da área de Marcelo Moreno que Nei pegou. Aos 40 minutos, Bida se atrapalhou, ao dividir com Bruno e marcou contra: Cruzeiro 2 a 0. A partir dos 17 minutos do segundo tempo, o Vitória passou a jogar com um a mais devido à expulsão de Marcelo Moreno. Uma bola no travessão, chutada por Marquinhos, e algumas boas defesas de Fábio evitaram o gol do bicampeão baiano. NÁUTICO 2 X 1 GOIÁS Em outro jogo na noite deste sábado, o Náutico derrotou a equipe do Goiás, no Estádio dos Aflitos, por 2 a 1. O destaque do time pernambucano foi o meia Geraldo, autor dos dois gols. Pelo lado goiano, Anderson Aquino balançou a rede.