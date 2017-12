Cruzeiro descarta idéia de contratar Renato O presidente do Cruzeiro, Alvimar de Oliveira Costa, procurou nesta quinta-feira descartar a possibilidade de o clube contratar o volante Renato, do Santos, conforme especulações surgidas na imprensa mineira. Segundo Alvimar, o jogador já possui uma proposta de US$ 5 milhões para se transferir para o futebol europeu. "Não procede, apesar de ele ser um grande jogador. Eu tenho a informação de que ele já tem no colete uma proposta para se transferir para o mercado europeu por US$ 5 milhões. Então fica completamente inviável, não só para o Cruzeiro como para qualquer equipe do futebol brasileiro contratar o Renato", disse o dirigente, em entrevista à Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte. Alvimar confirmou que a diretoria mineira ofereceu R$ 2 milhões ao meia Alex por 50% dos seus direitos econômicos. "Não cheguei a fazer uma proposta salarial porque ele não me disse se aceita ainda." Cirurgia - O Cruzeiro não terá o atacante Aristizábal nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Artilheiro na competição da equipe campeã, com 21 gols, o colombiano será submetido a uma cirurgia no joelho direito por causa de uma lesão na cartilagem. Sábado ele fará uma artroscopia no Hospital Mater Dei, na capital mineira. Segundo o médico Sérgio Freire, o jogador sofreu a lesão dia 08 de outubro, na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo. O médico disse que Aristizábal poderá voltar a treinar dez dias após a cirurgia, período em que o grupo do Cruzeiro já terá entrado em férias. Portanto, o colombiano retorna em janeiro, mas só participará da pré-temporada do clube mineiro caso renove o seu contrato, que termina no início do próximo ano. O atacante Mota deverá substituir Aristizábal nas partidas contra Fluminense e Bahia. Formandos - Quatro campeões brasileiros pelo Cruzeiro se preparavam nesta quinta-feira para consolidar mais uma conquista. Em solenidade prevista para as 20 horas, na sede campestre do clube, o volante Augusto Recife, o goleiro Gomes, o meia Wendell e o zagueiro Irineu recebem o diploma de conclusão do Ensino Médio, que cursaram numa escola mantida há três anos pelo Cruzeiro na Toca da Raposa I. A Escola Alternativa de Ensino Fundamental e Médio foi criada pelo clube mineiro para atender especialmente seus atletas. Ao todo, 63 jogadores formados no clube receberiam o diploma e coube ao goleiro Gomes a tarefa de orador da turma. "A carreira de jogador é curta e temos de nos preparar para o futuro", observou o goleiro. "É mais um objetivo que eu estou conseguindo na vida." O presidente do Cruzeiro será o paraninfo dos formandos. Entre eles, o atacante Geovani, atualmente no Benfica, de Portugal. O jogador foi negociado em 2001, mas continuou estudando à distância e fez as provas finais do curso durante sua última passagem por Belo Horizonte.