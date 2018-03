Cruzeiro descarta vantagem e busca vitória O Cruzeiro vai entrar em campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Vasco, disposto a tudo para ganhar o jogo. O técnico Vanderlei Luxemburgo despreza a vantagem do empate, depois de ter vencido por 2 a 1 na partida de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil. "Muitas vezes, isso é uma armadilha", afirmou o treinador, após o treino realizado no estádio do Flamengo. Ele não quis confirmar a escalação da sua equipe. No entanto, a única dúvida é com relação ao companheiro de Augusto no setor de marcação do meio-de-campo: optará por Wendell ou Márcio. Luxemburgo disse que a situação do Cruzeiro fica mais delicada com o passar dos jogos. "Está havendo uma verdadeira caça à Raposa", declarou o treinador, referindo-se ao animal-símbolo do Cruzeiro. Sua preocupação faz sentido e serve como alerta para os atletas do clube. A invencibilidade de 33 partidas, na opinião do técnico, é um estímulo para os adversários. "Mais importante que ficar dezenas de jogos sem perder é a conquista do título." Luxemburgo não considera o Cruzeiro a melhor equipe do Brasil e citou Santos, São Paulo e Flamengo como forças equivalentes. A presença de Edmundo no ataque do Vasco não vai requerer uma orientação específica à defesa cruzeirense. Confiante na classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o treinador nem sequer determinou treinamento de cobranças de pênalti nesta terça-feira na Gávea. Para o meia Alex, o Cruzeiro é o "time da moda". Mas ele próprio não dá muita importância à qualificação. "É preciso que o nosso grupo marque época. Até agora só ganhamos o Campeonato Mineiro", lembrou.. Alex atribui ao Vasco algumas virtudes, como a do talento individual de seus principais jogadores. Por se tratar de um jogo eliminatório, não reconhece favoritismo de nenhuma equipe. "Uma vitória do Vasco não seria nenhum absurdo", avisou o meia do Cruzeiro.