Cruzeiro desconversa sobre Zé Rafael, mas promete anunciar reforço

Depois de contratar seis reforços para a próxima temporada, o Cruzeiro está próximo de anunciar o sétimo jogador. Foi o que garantiu nesta segunda-feira Itair Machado, o novo vice-presidente de futebol do clube.

Questionado se o meia Zé Rafael estaria próximo de deixar o Bahia para fechar com o Cruzeiro, Itair desconversou. Segundo ele, o clube só fala sobre reforços quando eles estão contratados. Mas, pouco depois, o dirigente revelou que o time anunciará uma novo jogador.

"Sobre contratar o Zé Rafael, não vamos declarar nada aqui porque fizemos um pacto de só comentar essas contratações quando estiverem concluídas", declarou o dirigente, pouco antes de acrescentar.

"Vocês vão saber daqui uns dias se vem ou não o Zé Rafael. O Cruzeiro está trazendo mais um atleta, isso eu posso adiantar. Mas como as outras contratações foram pontuais, essa também será para atender o treinador. Ainda não temos o recurso, precisamos levantar e está sendo feito com cautela", informou.

Ainda sobre a possível transferência de Zé Rafael, que já esteve próximo do Corinthians, Itair lembrou que o Cruzeiro acabou de negociar o meia-atacante Elber ao Bahia. A proximidade entre os clubes, assim, poderia facilitar a negociação.

"Nós temos um bom relacionamento com o Bahia, principalmente pela questão do Elber, porque vários clubes quiseram", explicou o dirigente. "Outros clubes queriam e o Cruzeiro manteve a palavra."

Para a próxima temporada, o Cruzeiro já confirmou as contratações do lateral-direito Edílson, dos laterais-esquerdos Marcelo Hermes e Egídio, do volante Bruno Silva, do atacante David e do centroavante Fred.