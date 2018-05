Cruzeiro desiste da contratação de Leandro Guerreiro A diretoria do Cruzeiro admitiu nesta quinta-feira que tentou contratar o volante Leandro Guerreiro, mas já desistiu de contar com o jogador em 2010. "O Cruzeiro Esporte Clube esclarece que não tem nenhum acordo firmado com o volante Leandro Guerreiro, do Botafogo", afirma o clube mineiro, em nota oficial.