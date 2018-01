Cruzeiro desiste de contratar Souza A diretoria do Cruzeiro desistiu da contratação do armador Souza, cujo passe pertence ao São Paulo. A intenção dos dirigentes celestes era trazer o jogador para a Toca da Raposa por empréstimo, mas como ele ainda não renovou contrato com o tricolor paulista não haverá tempo hábil para que sua documentação seja regularizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que inviabiliza sua inscrição na Copa Mercosul. O grupo que irá disputar a competição sul-americana será definido nesta sexta-feira. Segundo o vice-presidente do clube, Alvimar Oliveira Costa, a decisão foi endossada pelo técnico Paulo César Carpegiani, em reunião com a diretoria. "Nós temos hoje o Leonardo, o Alê e o Jorge Wagner, todos jogadores do Cruzeiro, e o Souza, apesar de ser um grande jogador, poderia ofuscar a afirmação desses jogadores no elenco do Cruzeiro", disse o dirigente. A delegação do Cruzeiro se reapresentou hoje à tarde na Toca da Raposa, após sagrar-se, no último final de semana, campeã do torneio internacional realizado no México. O técnico Carpegiani, que chegou nesta quinta-feira do Japão, onde rescindiu um pré-contrato que havia assinado com o Yokohama Marinus, foi apresentado aos mais recentes reforços da equipe - Edmundo, Leonardo e Alex Xavier -, que participaram do treino coletivo.