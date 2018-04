Cruzeiro deve adotar rodízio no Campeonato Mineiro

"Quando cheguei aqui, o pessoal me disse que é assim que ele trabalha. É até bom, porque deixa todo mundo no mesmo nível. Não sei qual o tipo de pensamento que ele vai ter este ano, mas aquele que ele escolher para cada competição vai tentar fazer o melhor para compor a dupla", afirmou.

Embora seja o capitão do Cruzeiro e jogador de confiança de Adílson, Leonardo Silva não se considera titular absoluto do Cruzeiro. "Acho que aqui no Cruzeiro é difícil ter um titular absoluto pela qualidade do elenco. Todo jogador que aqui está tem condição de jogar no Cruzeiro e fez por merecer estar aqui. Temos que mostrar serviço no dia-a-dia de trabalho", disse.