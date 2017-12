Cruzeiro deve anunciar saída de Sorín A diretoria do Cruzeiro deverá anunciar nesta quinta-feira a transferência do lateral-esquerdo Sorín para o Villarreal, da Espanha. A assessoria de imprensa do clube mineiro informou que o presidente Alvimar de Oliveira Costa, e o representante da Hicks Muse Tate & Frust (HMTF) no Brasil, Adhemar Magon, estão em São Paulo reunidos com representantes do clube espanhol para acertar os últimos detalhes da negociação. O site do Villarreal, no entanto, divulgou nota na qual afirma que o clube chegou a um acordo com argentino para um contrato de três anos.