Cruzeiro deve atuar completo no Sul Para tentar provar que a derrota em casa para o Juventude, domingo, não passa de um escorregão na reta final do Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá contar com um importante reforço para a partida contra o Internacional, quarta-feira, em Porto Alegre. O atacante Aristizábal, que, com uma entorse no joelho direito, ficou de fora dos últimos dois jogos, participou de um jogo-treino nesta segunda-feira na Toca da Raposa II e garantiu presença no grupo que viajaria à noite para a capital gaúcha. O time mineiro terá ainda a volta de outros dois titulares: o zagueiro Cris e o volante Maldonado, que cumpriram suspensão na derrota por 2 a 1 para a equipe de Caxias do Sul. O volante chileno admitiu que a derrota para o Juventude, que interrompeu uma invencibilidade de quase um ano da equipe mineira em Belo Horizonte, surpreendeu o grupo. ?A gente sabia que em algum momento ia perder. O que não esperávamos é que fosse em casa, mas daqui para frente a gente tem de ter mais concentração durante os nove jogos que faltam para tentar conquistar esse título", afirmou Maldonado. Apesar da derrota para o Juventude, o Cruzeiro, líder do Brasileiro, possui uma vantagem de nove pontos sobre o Santos, segundo colocado. Porém, após o jogo de domingo, Luxemburgo criticou a euforia da torcida cruzeirense e os coros de ?é campeão? entoados da arquibancada do Mineirão. ?Quero que o torcedor entenda que não se pode comemorar campeonato, ainda mais Brasileiro, de véspera, porque colocou vantagem?, afirmou o treinador. ?A gente tem experiência em campeonato brasileiro. Você não ganha o campeonato brasileiro porque ele vai cair do céu.?