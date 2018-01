Cruzeiro deve emprestar lateral-esquerdo Pará ao América-MG

Voltando de empréstimo para o Figueirense, o lateral-esquerdo Pará não será aproveitado pelo técnico Mano Menezes na próxima temporada. Por isso, a diretoria do Cruzeiro já definiu que o jogador será novamente emprestado, desta vez para o rival América-MG. O negócio deve ser oficializado nos próximo dias.

Nesta sexta-feira, o diretor de futebol do América-MG, Ricardo Drubscky, admitiu que o acerto está próximo não só com Pará. Também o meia Renan Oliveira, que pertence ao Atlético-MG, será contratado para voltar o América, onde já jogou em 2014.

"Eu diria que são jogadores que estão em processo muito adiantado de negociação. Mas, mineiros como somos, somos obrigados a dizer que após a definição, assinatura de compromisso, com a certeza de que as negociações chegaram ao ponto ideal, então vamos anunciar. Mas são jogadores que estão em nossa pauta, sendo negociados e esperamos concretizá-las (as negociações) nas próximas horas", comentou.

Pará chega ao América-MG para substituir Danilo, que foi emprestado ao Atlético-MG em negociação que levou o lateral-direito Alex Silva ao Independência. Além dele, Helder também deixou o atual campeão mineiro e já foi anunciado pelo Goiás.

Por outro lado, o América-MG já contratou o veterano atacante Hugo, que estava no Juventude, e o meia Gerson Magrão, outro jogador com bastante rodagem, que disputou a Série B pelo CRB. A equipe será treinada em 2017 por Enderson Moreira.