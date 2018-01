Cruzeiro diz que pagará multa por Fred ao Atlético-MG até terça-feira

Horas depois de ver o Atlético-MG entrar com uma ação pedindo o pagamento da multa, o Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira que vai quitar o débito com o rival pela contratação do atacante Fred. O vice-presidente de futebol do clube celeste, Itair Machado, confirmou que o acerto deverá acontecer na próxima terça.

Itair reafirmou que o Cruzeiro conta com parceiros para quitar os R$ 10 milhões previstos em uma cláusula da rescisão de Fred com o Atlético-MG e negou o rótulo de "caloteiro" colocado no time celeste.

"Sobre o Fred, a gente vai divulgar na terça-feira e vocês vão ver a fórmula, que a gente tem os parceiros. Quem não acredita, vai ver que nós temos e o pagamento da multa vai ser feito. O torcedor do outro lado está brincando, chamando o Cruzeiro de caloteiro, mas não é. O Cruzeiro teve dificuldade financeira, mas vai pagar sim", declarou o dirigente.

Horas mais cedo, o Atlético-MG divulgou nota informando que havia movido uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF contra Fred, exigindo o pagamento da multa. O clube sequer citou o rival Cruzeiro, uma vez que foi o atacante quem assinou o compromisso que previa a multa em questão.

Apesar de a ação ser contra Fred, Itair negou a possibilidade de o jogador quitar a dívida. "O Fred não vai ter que pagar nada", afirmou. "A multa não é do Fred, é do Cruzeiro. Entraram na CBF contra o Fred e isso não acarreta em nada, a CBF não cobra de ninguém. O Cruzeiro tem condição de pagar a multa e está tranquilo."

No acordo de rescisão firmado entre Fred e o Atlético-MG, no dia 22 de dezembro do ano passado, o clube alvinegro estipulou a multa em caso de transferência do atacante para o Cruzeiro, justamente para inibir um possível acerto do jogador com o rival.

Mesmo sabedor disso, o Cruzeiro decidiu abrir negociação com o atacante e anunciá-lo um dia depois. Na época, a própria diretoria do clube reconheceu a cláusula referente à multa e a tratou com naturalidade. O valor, então, deveria ter sido quitado no dia seguinte à regularização do atleta junto à CBF, o que não ocorreu.