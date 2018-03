Cruzeiro e América disputam vaga na final Cruzeiro e América-MG iniciam nesta quinta-feira (01), às 20h30, no Mineirão, o confronto mais esperado das semifinais do Campeonato Mineiro. O América, que terminou a fase de classificação em segundo lugar, com 27 pontos ganhos, tem a vantagem de jogar por dois empates ou resultados iguais, como vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Já o time do técnico Paulo César Gusmão, que terminou a etapa classificatória na terceira colocação, com 26 pontos, conseguiu se reerguer e está em ascensão no campeonato depois de um desempenho inicial bastante ruim. Um dos trunfos de PC Gusmão é a volta do meia Alex, que se recuperou de um estiramento na coxa direita, lesão que o tirou da partida contra o Ipatinga, no último final de semana, e o levou a ser cortado da Seleção Brasileira. O atacante Guilherme, que cumpriu suspensão na rodada passada, também volta ao time. O treinador aguardava ainda o retorno do lateral-direito Maicon, convocado para o jogo do Brasil contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e do volante Maldonado, que servia à seleção chilena. Pelo lado do América, o técnico Carlos Alberto Silva vai manter Toinzé no meio-campo, suprindo a ausência do meia Wagner, que está com a Seleção Brasileira Sub-20.