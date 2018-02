Cruzeiro e América fazem clássico pelo Campeonato Mineiro Cruzeiro e América fazem o principal jogo da sexta rodada do Campeonato Mineiro, neste domingo, no Mineirão, em situações opostas. O Cruzeiro é líder isolado da competição, com 10 pontos. O América amarga o 11.º lugar, na zona de rebaixamento, com apenas 4 pontos. Apesar do contraste, a expectativa é de uma partida equilibrada, já que o time americano não pode perder, se quiser tentar uma das quatro vagas nas semifinais. O Cruzeiro deverá ter apenas um desfalque, mas que poderá entrar ao longo da partida. O armador Geovanni fica no banco. Ele jogou no meio de semana pela Copa do Brasil, viajou para a Espanha para regularizar seu passaporte e retornaria neste sábado. Por causa do cansaço da viagem, o técnico Paulo Autuori decidiu deixá-lo na reserva. O substituto será Leandro Domingues ou Maicossuel, ex-Paraná, que pode estrear. Os outros jogos do domingo: Democrata-SL X Ituiutaba, Rio Branco X Caldense, Villa Nova X Ipatinga e Tupi X Democrata-GV.