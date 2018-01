Cruzeiro e América vencem em Minas Cruzeiro e América-MG estrearam neste domingo com vitórias na abertura do Campeonato Mineiro 2003. O time de Vanderlei Luxemburgo foi a Uberaba e derrotou, de virada, a equipe da casa, o Nacional. Pelo mesmo placar, o Coelho venceu o Guarani, de Divinópolis, no estádio Independência. A outra equipe da capital, o Atlético-MG, folgou na rodada deste domingo e só estréia na próxima quarta-feira, enfrentando a URT, de Patos de Minas, que venceu o Mamoré por 3 a 0, assumindo a liderança da competição pelo saldo de gols. Com uma exibição destacada do meia Alex, o Cruzeiro conquistou os três primeiros pontos na competição. Apesar da superioridade do time celeste durante todo o primeiro tempo, foi a equipe do Triângulo Mineiro que saiu na frente, com um gol do atacante Dudu, aos 25 minutos. Porém, um minuto depois, o atacante Marcelo Ramos empatou e, aos 45, o zagueiro Marcelo Batatais, de cabeça, fez 2 a 1. Na etapa final, contudo, o Cruzeiro caiu de produção e levou um sufoco do time de Uberaba, tendo dificuldades para segurar a vitória. No Independência, o Coelho também enfrentou muita resistência do Guarani e só chegou ao gol da vitória quando faltavam apenas cinco minutos para o término do tempo regulamentar. O atacante Fabrício Lima abriu o marcador para o América aos 10 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o armador Agamenon empatou para a equipe de Divinópolis, aos 14 minutos, e o atacante Fred - autor do gol relâmpago na Copa São Paulo e que foi promovido ao grupo profissional - deu a vitória ao time da capital, aos 40 minutos. Outras três partidas completaram a rodada. Em Juiz de Fora, no jogo que marcou a estréia de Müller, o Tupi derrotou o Villa Nova por 3 a 1. O Ipatinga, jogando em casa, empatou por 1 a 1 com o Social e, em Poços de Caldas, a Caldense perdeu para o Rio Branco, de Andradas, por 4 a 3.