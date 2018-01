Cruzeiro e Atlético conhecem seus adversários da semifinal Cruzeiro e Atlético conheceram neste domingo, após a última rodada da fase de classificação, seus adversários nas semifinais do Campeonato Mineiro. Tupi e Democrata de Governador Valadares, respectivamente, vão encarar os grandes da capital em dois jogos, nos dois próximos finais de semana. Atlético e Cruzeiro terão a vantagem de jogar por dois empates e fazer a partida de volta em casa. A rodada definiu também o rebaixamento da Caldense. O tradicional América, que chegou à rodada como lanterna, já tinha a queda decretada. O Cruzeiro confirmou o primeiro lugar com uma vitória de 3 a 0 sobre a Caldense, no Mineirão, gols de Rômulo, Guilherme e Gabriel. Com uma equipe reserva, o Atlético perdeu para o Democrata-GV por 2 a 0, fora de casa, e ficou com o segundo lugar, cinco pontos atrás do maior rival (25 a 20). O Democrata garantiu sua vaga com gols de Leandro Carrijo e Amílton, ficando em terceiro lugar, com a mesma pontuação do time alvinegro, clube ao qual mais da metade de seu elenco está ligado. A quarta vaga ficou com o Tupi, que venceu o Rio Branco por 1 a 0, em Juiz de Fora, gol de Guerreiro, e também chegou aos 20 pontos. Fechando a rodada, o Ipatinga venceu o Ituiutaba por 1 a 0, gol de Walter Minhoca, enquanto o Villa Nova se garantiu na Série C do Campeonato Brasileiro, ao lado de Democrata-GV e Tupi, com uma vitória de 2 a 1 sobre o Guarani. Paulo César e Carciano marcaram para o Villa e Haender para o Guarani. O América se despediu da primeira divisão com um empate em 2 a 2 com o Democrata de Sete Lagoas. Bigu e Euller fizeram para o América. Eucimar e Potita marcaram para o Democrata.