Cruzeiro e Atlético decidem vaga Cruzeiro e Atlético-MG decidem neste domingo, às 16h, no estádio Epaminondas Mendes de Brito, o Ipatingão, em Ipatinga, uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Como venceu por 1 a 0 o primeiro jogo, a equipe celeste pode até perder por um gol de diferença que garante vaga na final. Ao Galo, resta lutar por uma vitória por dois ou mais gols de diferença. "É um jogo de paciência. A gente não pode entrar em campo afoito, querendo logo fazer os dois gols", observou o volante Amaral, receitando "tranqüilidade" ao time. A missão atleticana ficou ainda mais complicada devido aos vários desfalques. O técnico Procópio Cardoso - que já não poderia contar com o zagueiro Adriano e com o meia Renato, ambos lesionados, além do atacante Fábio Júnior, expulso na última partida - ganhou mais um problema na véspera do confronto. O atacante Euller não se recuperou de contratura muscular na coxa direita e foi vetado pelo departamento médico. O titular não passou em um teste físico realizado na manhã da sexta-feira. Com isso, Procópio deverá improvisar, adiantando Rodrigo Fabri, que formará dupla com Quirino na frente. Já o técnico Levir Culpi contará com a volta do volante Maldonado, que estava servindo a seleção do Chile. Outro reforço poderá ser o lateral-esquerdo Athirson, que se recupera de um estiramento na coxa direita. No entanto, no treino tático da última sexta-feira, Levir ganhou duas dúvidas. Os laterais Ruy e Patrick se chocaram e sofreram cortes na testa e supercílio, respectivamente. O médico Sérgio Freire disse que eles seriam medicados e ficariam sob observação. Mas todas as fichas do Cruzeiro continuam direcionadas para o atacante Fred, autor do gol da vitória no último clássico. O artilheiro do Estadual, com 18 gols, já marcou quatro vezes em duas partidas disputadas no Ipatingão nesta temporada. "Os torcedores de lá têm um carinho muito grande com o Cruzeiro e compareceram em massa em todos os jogos. Eles me apoiam bastante e me sinto em casa lá em Ipatinga. Tenho certeza que a torcida estará ao nosso lado nesse momento decisivo", disse o goleador. Se a tendência é que a maior parte do estádio esteja mesmo do lado do time celeste - o Cruzeiro possui um convênio com o clube local, o Ipatinga -, o retrospecto favorece ao Atlético. Nos três clássicos disputados até hoje no Ipatingão, o Galo venceu duas e empatou uma. Ipatinga x URT - Na outra semifinal, o Ipatinga recebe a URT, às 18h30, completando a rodada dupla. O time do Vale do Aço goleou por 4 a 0 na primeira partida, em Patos de Minas, e, jogando em casa, poderá perder até por uma diferença de quatro gols que estará na final.